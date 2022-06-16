Нападающий «Шахтера» Нерес перейдет в «Бенфику»

Нападающий «Шахтера» Давид Нерес переходит в «Бенфику» на постоянной основе, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, соглашение рассчитано до 2027 года. Сумма трансфера не разглашается.

Нерес перешел в «Шахтер» из «Аякса» в январе 2022 года и не провел ни одного матча за украинский клуб.

За «Аякс» хавбек в сезоне-2021/22 провел 22 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.