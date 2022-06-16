«Арсенал» подпишет Виейру за 40 миллионов евро. Хавбек «Порту» прилетит в Лондон в ближайшие несколько часов
«Арсенал» купит полузащитника «Порту» Виейру
«Арсенал» подпишет полузащитника «Порту» Фабиу Виейру, сообщает журналист Педру Сепулведа в своем Twitter.
По данным источника, «канониры» заплатят сумму в размере 40 миллионов евро, которая позволяет расторгнуть контракт 22-летнего португальца с нынешним клубом. В ближайшие несколько часов футболист прилетит в Лондон для подписания соглашения.
Контракт Виейры с «Порту» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.
В прошлом сезоне хавбек провел 39 матчей, забил 7 голов и отдал 16 результативных передач.
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