«Арсенал» подпишет Виейру за 40 миллионов евро. Хавбек «Порту» прилетит в Лондон в ближайшие несколько часов

«Арсенал» подпишет полузащитника «Порту» Фабиу Виейру, сообщает журналист Педру Сепулведа в своем Twitter.

По данным источника, «канониры» заплатят сумму в размере 40 миллионов евро, которая позволяет расторгнуть контракт 22-летнего португальца с нынешним клубом. В ближайшие несколько часов футболист прилетит в Лондон для подписания соглашения.

Контракт Виейры с «Порту» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек провел 39 матчей, забил 7 голов и отдал 16 результативных передач.