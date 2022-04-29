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Сегодня, 17:01

«Он был на радаре европейских клубов? Я в это не верю». Смородская раскритиковала руководство «Локомотива» за трансфер Раконьяца

Смородская раскритиковала руководство «Локомотива» за трансфер Раконьяца
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала трансфер нападающего Марко Раконьяца.

«Они продолжают делать вид, что в «Локомотиве» идет все по плану. А на самом деле нет ни плана, ни отдаленной стратегии выхода из кризиса. Они хаотично покупают непонятных игроков и не отвечают за качество своих трансферов! Он был на радаре европейских клубов? Я в это не верю. Цорн преувеличивает. Может, кто-то один разок посмотрел», — сказала Смородская «СЭ».

Контракт с игроком рассчитан на четыре года. Марко начнет выступать за «Локомотив» с сезона-2022/23.

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