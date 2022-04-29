«Реал» может продать Асенсио за 35-40 миллионов евро

«Реал» установил цену, за которую полузащитник Марко Асенсио может покинуть клуб, сообщает Sport.es.

По данным источника, желающим приобрести 26-летнего хавбека придется отдать 35-40 миллионов евро. Сливочные не против продлить соглашение с Асенсио, но с сохранением нынешней зарплаты в 4 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику сборной Испании «Тоттенхэма» и «Милана».

Контракт Асенсио истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел за «Реал» 38 матчей и забил 11 голов.