«Ростов» может выкупить Комличенко минимум за 3 миллиона евро

«Ростов» может выкупить нападающего «Динамо» Николая Комличенко как минимум за три миллиона евро, сообщает Eurostavka.

По данным источника, 26-летний форвард, который в этом сезоне выступает в аренде за ростовчан, определится с будущим клубом после окончания чемпионата.

Контракт Комличенко с «Динамо» действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В текущем сезона Тинькофф РПЛ нападающий провел за «Ростов» 25 матчей и забил семь голов.