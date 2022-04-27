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Сегодня, 22:10

«Ростов» может выкупить Комличенко минимум за 3 миллиона евро

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«Ростов» может выкупить нападающего «Динамо» Николая Комличенко как минимум за три миллиона евро, сообщает Eurostavka.

По данным источника, 26-летний форвард, который в этом сезоне выступает в аренде за ростовчан, определится с будущим клубом после окончания чемпионата.

Контракт Комличенко с «Динамо» действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В текущем сезона Тинькофф РПЛ нападающий провел за «Ростов» 25 матчей и забил семь голов.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/stala-izvestna-summa-za-kotoruyu-rostov-mozhet-vykupit-komlichenko-u-dinamo
Николай Комличенко
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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