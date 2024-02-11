Бывший нападающий «Сочи» Джорджевич сообщил, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

29-летний черногорец расторг контракт с сочинцами в конце января 2024 года.

«Я уже нашел новый клуб — «Абха» из Саудовской Аравии. Все решено, завтра вылетаю», — приводит «РБ Спорт» слова Джорджевича.

Нападающий выступал за «Сочи» с сентября 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах за российскую команду.