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Сегодня, 07:35

Бывший нападающий «Сочи» Джорджевич сообщил, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

29-летний черногорец расторг контракт с сочинцами в конце января 2024 года.

«Я уже нашел новый клуб — «Абха» из Саудовской Аравии. Все решено, завтра вылетаю», — приводит «РБ Спорт» слова Джорджевича.

Нападающий выступал за «Сочи» с сентября 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах за российскую команду.

Источник: РБ Спорт
Лука Джорджевич
Футбол
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