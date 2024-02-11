Агент защитника «СКА-Хабаровска» Кожемякина о переговорах с «Балтикой»: «Пока прогресса нет»

Андрей Талаев, агент защитника «СКА-Хабаровска» Олега Кожемякина рассказал о переговорах по трансферу футболиста в «Балтику».

«Интерес от «Балтики» к Олегу есть, но прогресса в переговорах пока нет. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

Кожемякин выступает за «СКА-Хабаровск» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 3 гола в 18 матчах за армейцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего россиянина в 500 тысяч евро.