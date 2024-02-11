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Жирков: «Достиг ли Чалов своего потолка в ЦСКА? Он хорошо играет и забивает»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник ЦСКА Юрий Жирков поделился мнением о перспективах нападающего красно-синих Федора Чалова.

Ранее появлялась информация о том, что переговоры армейцев по продлению контракта с 25-летним россиянином находятся в тупике, а футболист может продолжить карьеру в «Зените» или одном из зарубежных клубов.

«Нормальная ситуация, когда человек переходит из одной команды в другую. Хотя я не знаю, уйдет он из ЦСКА или нет. Чалов уже играл в европейском клубе. В целом я положительно отношусь, когда наши ребята уезжают пробовать свои силы в Европе. Почему не попробовать себя? Достиг ли Чалов потолка в ЦСКА? Он хорошо играет, забивает», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Жиркова.

Федор Чалов — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2023/24 форвард забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за армейцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца 2024 года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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