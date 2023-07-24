Булыкин считает, что Захаряну нужно уезжать в «Лацио»: «В России не понять, что такое настоящий футбол»

Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал для «СЭ» возможный трансфер полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Лацио».

«Думаю, Захаряна стоит отпустить в Италию. В прошлом сезоне он не ушел, и это очень сильно повлияло на него, — сказал Булыкин «СЭ». — Если футболист хочет уехать и за него предлагают хорошие деньги, лучше его продать. Все будут довольны. За него предлагают 10+4 миллиона евро? Значит, он столько стоит».

Также Булыкин считает, что Захаряну по силам играть в «Лацио».

«У нас много хороших футболистов, которые легко заиграли бы в Европе. Посмотрим, как это получится у Захаряна. В его случае нужно менять и менталитет, и быт, и тренировки. Если он сможет перестроиться, то сможет и играть в итальянском чемпионате. Я рад всем российским футболистам за границей. Там они начинают осознавать, что значит получать удовольствие от футбола. В России, к сожалению, такого не понять даже в «Зените» или «Спартаке». Нужно обязательно уехать и поиграть за границей, чтобы узнать, что такое настоящий футбол», — добавил Булыкин.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.

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