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Брат эмира Катара подтвердил, что Месси перейдет в «ПСЖ»

02:24
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Брат эмира Катара, который владеет «ПСЖ», Халид бин Хамад бин Халифа Аль-Тани подтвердил, что нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в Париже.

«Переговоры официально завершены, позже будет объявлено», — написал Аль-Тани в Twitter, добавив хэштеги «Месси» и «Пари-Сен Жермен».

Месси перешел в «Барселону» летом 2000 года. Вместе с командой он одержал 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Сейчас форвард является свободным агентом.

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Евгений Козинов все материалы автора

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