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«Бернли» предложил «Лиону» за Корне 14 миллионов евро

05:38
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Защитник «Лиона» Максвелл Корне может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 24-летнего ивуарийца претендует «Бернли». Английский клуб предложил за игрока 14 млн евро, что больше той суммы, которую предлагала «Герта».

В сезоне-2020/21 Корне провел 39 матчей за «Лион», на его счету 4 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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