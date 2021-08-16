«Бернли» предложил «Лиону» за Корне 14 миллионов евро

Защитник «Лиона» Максвелл Корне может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 24-летнего ивуарийца претендует «Бернли». Английский клуб предложил за игрока 14 млн евро, что больше той суммы, которую предлагала «Герта».

В сезоне-2020/21 Корне провел 39 матчей за «Лион», на его счету 4 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.