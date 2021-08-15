Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Олимпиакос» интересуется Маноласом

07:51
Теги:

Защитник «Наполи» Костас Манолас может продолжить карьеру в Греции, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, на 30-летнего грека претендует «Олимпиакос», который хотел бы вернуть игрока. Проблемой может стать то, что у «Наполи» небольшой выбор центральных защитников на замену Маноласу.

Манолас выступал за «Олимпиакос» с 2012 по 2014 год. В минувшем сезоне защитник провел 33 матча за «Наполи», в которых заработал 5 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 млн евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Сборная России при Валерии Карпине: расписание отборочных матчей ЧМ-2022
Гендиректор «Спартака» — об акциях фанатов, письме ветеранов, контрактах Жиго и Бакаева, новом спортивном директоре
Салах переписывает рекорды АПЛ, невероятный Холанн организовал пять голов «Боруссии», Месси встретили на «Парк де Пренс»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд