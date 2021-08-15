«Олимпиакос» интересуется Маноласом
07:51
Защитник «Наполи» Костас Манолас может продолжить карьеру в Греции, сообщает La Repubblica.
По сведениям источника, на 30-летнего грека претендует «Олимпиакос», который хотел бы вернуть игрока. Проблемой может стать то, что у «Наполи» небольшой выбор центральных защитников на замену Маноласу.
Манолас выступал за «Олимпиакос» с 2012 по 2014 год. В минувшем сезоне защитник провел 33 матча за «Наполи», в которых заработал 5 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 млн евро.
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