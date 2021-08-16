«Вест Хэм» продолжает переговоры с «МЮ» по переходу Лингарда
05:55
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, «молотобойцы» продолжают попытки подписать 28-летнего англичанина, который был арендован лондонцами во второй половине сезона-2020/21. У «МЮ» есть несколько предложений по Лингарду.
В сезоне-2020/21 Лингард провел 16 матчей за «Вест Хэм», забив 9 голов и сделав 5 результативных передач.
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