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«Байер» включился в борьбу за 19-летнего нападающего «Арсенала»

01:59
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Нападающий «Арсенала» Фолэрин Балоган может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает The Telegraph, «Байер» включился в борьбу за 19-летнего англичанина.

Также на игрока претендуют «Лейпциг», «Штутгарт» и «Ренн».

В текущем сезоне Балоган провел 7 матчей за основной состав «Арсенал», в которых забил три гола и сделал результативную передачу. Его контракт заканчивается в июне 2021 года, а Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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