«Байер» включился в борьбу за 19-летнего нападающего «Арсенала»
Нападающий «Арсенала» Фолэрин Балоган может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает The Telegraph, «Байер» включился в борьбу за 19-летнего англичанина.
Также на игрока претендуют «Лейпциг», «Штутгарт» и «Ренн».
В текущем сезоне Балоган провел 7 матчей за основной состав «Арсенал», в которых забил три гола и сделал результативную передачу. Его контракт заканчивается в июне 2021 года, а Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю