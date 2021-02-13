«Арсенал» хотел подписать Рики Пуча вместо Эдегора
За несколько дней до того, как «Арсенал» арендовал у «Реала» полузащитника Мартина Эдегора, клуб хотел подписать Рики Пуча из «Барселоны». Как сообщает Sport.es, главный тренер каталонцев Роналд Куман заблокировал этот трансфер.
Эдегор перешел в «Арсенал» 27 января. Лондонский клуб арендовал 22-летнего норвежца до конца сезона-2020/21 без права выкупа.
В этом сезоне Эдегор сыграл в 11 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю