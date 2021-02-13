«Арсенал» хотел подписать Рики Пуча вместо Эдегора

За несколько дней до того, как «Арсенал» арендовал у «Реала» полузащитника Мартина Эдегора, клуб хотел подписать Рики Пуча из «Барселоны». Как сообщает Sport.es, главный тренер каталонцев Роналд Куман заблокировал этот трансфер.

Эдегор перешел в «Арсенал» 27 января. Лондонский клуб арендовал 22-летнего норвежца до конца сезона-2020/21 без права выкупа.

В этом сезоне Эдегор сыграл в 11 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.