«Вест Хэм» намерен продать Ярмоленко
«Вест Хэм» рассчитывает расстаться с полузащитником Андреем Ярмоленко в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider. Украинец не смог завоевать себе стабильное место в основном составе. В текущем сезоне он вышел в стартовом составе только в одном матче премьер-лиги.
31-летний футболист в сезоне-2020/21 провел 21 матч за «Вест Хэм» во всех турнирах и забил три мяча при четырех голевых передачах. Он получил травму в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:1). Степень серьезности травмы пока неизвестна. Контракт игрока истекает летом 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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