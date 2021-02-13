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«Вест Хэм» намерен продать Ярмоленко

00:06
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«Вест Хэм» рассчитывает расстаться с полузащитником Андреем Ярмоленко в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider. Украинец не смог завоевать себе стабильное место в основном составе. В текущем сезоне он вышел в стартовом составе только в одном матче премьер-лиги.

31-летний футболист в сезоне-2020/21 провел 21 матч за «Вест Хэм» во всех турнирах и забил три мяча при четырех голевых передачах. Он получил травму в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:1). Степень серьезности травмы пока неизвестна. Контракт игрока истекает летом 2022 года.

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