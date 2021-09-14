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«Бавария» зимой может приобрести Вернера

06:55
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Форвард «Челси» Тимо Вернер может вернуться в чемпионат Германии, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 25-летнего немца претендует «Бавария», которая намерена подписать игрока в январе 2022 года. Ранее сообщалось, что лондонцы хотят обменять Вернера на Лероя Сане.

В минувшем сезоне Вернер провел 52 матча за «Челси», в которых забил 12 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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