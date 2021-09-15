«Тоттенхэм» претендует на полузащитника «Милана» Кессье
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Милана» Франком Кессье, сообщает Calciomercato.
По информации источника, «шпоры» готовы предложить 24-летнему ивуарийцу контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год.
В сезоне-2021/22 Кессье принял участие в 1 матче «Милана» и не отличился результативными действиями, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «россонери» действует до конца июня 2022 года, 4 сентября сообщалось, что хавбек отказался подписывать новое соглашение с нынешним клубом. 6 сентября стало известно, что «ПСЖ» готов платить Кессье 9 миллионов евро в год.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/milan-kessie-e-il-sostegno-dei-tifosi-ecco-le-due-strade-per-il--57517
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