«Тоттенхэм» претендует на полузащитника «Милана» Кессье

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Милана» Франком Кессье, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «шпоры» готовы предложить 24-летнему ивуарийцу контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 Кессье принял участие в 1 матче «Милана» и не отличился результативными действиями, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «россонери» действует до конца июня 2022 года, 4 сентября сообщалось, что хавбек отказался подписывать новое соглашение с нынешним клубом. 6 сентября стало известно, что «ПСЖ» готов платить Кессье 9 миллионов евро в год.