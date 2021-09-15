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«Тоттенхэм» претендует на полузащитника «Милана» Кессье

10:16
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«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Милана» Франком Кессье, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «шпоры» готовы предложить 24-летнему ивуарийцу контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 Кессье принял участие в 1 матче «Милана» и не отличился результативными действиями, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «россонери» действует до конца июня 2022 года, 4 сентября сообщалось, что хавбек отказался подписывать новое соглашение с нынешним клубом. 6 сентября стало известно, что «ПСЖ» готов платить Кессье 9 миллионов евро в год.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/milan-kessie-e-il-sostegno-dei-tifosi-ecco-le-due-strade-per-il--57517

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Иван Торопцев все материалы автора

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