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Гвардиола хочет подписать Филлипса из «Лидса»

07:16
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Полузащитник «Лидса» Келвин Филлипс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 25-летнего игрока сборной Англии претендует «Манчестер Сити». Сообщается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть игрока в своей команде.

В минувшем сезоне Филлипс провел 30 матчей за «Лидс», в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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