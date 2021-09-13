Гвардиола хочет подписать Филлипса из «Лидса»
07:16
Полузащитник «Лидса» Келвин Филлипс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, на 25-летнего игрока сборной Англии претендует «Манчестер Сити». Сообщается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть игрока в своей команде.
В минувшем сезоне Филлипс провел 30 матчей за «Лидс», в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.
Читайте также
«Никогда никому этого не говорил, но ты — величайший в истории». Медведев и Джокович после исторической победы Даниила
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю