Алейшо: «Ариас — прямая замена Малкому. Он уже готовый игрок и будет в основном составе «Зенита»

Бразильский журналист Фабио Алейшо оценил возможный трансфер в «Зенит» колумбийского вингера «Флуминенсе» Джона Ариаса.

6 ноября издание Globo Esporte сообщило об интересе петербургского клуба к обладателю Кубка Либертадорес. По данным издания, «Флуминенсе» ответил отказом на предложение в размере 12 миллионов евро.

«Ариас мне очень нравится, он может играть как правого, так и левого вингера, а иногда — как центральный, атакующий полузащитник, — приводит «Спорт День За Днем» слова Алейшо. — Ариас — очень универсальный игрок в атаке, быстрый, с хорошим ударом, умный. Но скоро в «Зенит» приедет Педриньо, надо будет посмотреть на ограничения по легионерам на поле. Но Ариас — уже готовый игрок. И если приедет, то будет в основном составе, решать проблему. Педриньо еще не готов к этому. Ариаса можно назвать прямой заменой Малкому? Думаю, Малком лучше, но Ариаса можно назвать прямой заменой ему».

В нынешнем сезоне 26-летний Ариас провел 56 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.