Экс-форвард «Ноттингем Форест» Айю стал одноклубником Кузяева в «Гавре»

«Гавр» объявил о подписании контракта с форвардом Андре Айю.

О сроках соглашения не сообщается. Игрок будет играть за «Гавр» под 28-м номером.

33-летний ганец находился в статусе свободного агента после окончания контракта с «Ноттингем Форест» летом этого года.

До этого он играл за «Марсель», «Лорьян», «Суонси», «Вест Хэм», «Фенербаче» и «Аль-Садд». Кроме того, в активе Айю 24 гола в 114 матчах за сборную Ганы.

С лета этого года за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев.