Президент «Баварии» высказался о будущем Дэвиса, которым интересуется «Реал»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал будущее защитника команды Альфонсо Дэвиса.

«У него контракт до 2025 года, и он стал для нас одним из лучших защитников мира. Конечно, мы хотим его сохранить, и я надеюсь, что он тоже этого хочет», — приводит слова Хайнера журналист Максимилиан Кох.

Ранее сообщалось, что в «Реале» уверены в наличии возможности подписать 23-летнего канадца следующим летом. Кроме того, по информации AS, сам Дэвис готов перейти в мадридский клуб.

В текущем сезоне защитник отметился 3 голевыми передачами в 18 матчах за мюнхенцев во всех турнирах.