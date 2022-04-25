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Агент Миладиновича: «Иван получил российский паспорт и летом вернется в «Сочи»

Агент Миладиновича рассказал о будущем защитника
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Агент защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича, Антон Синьков, рассказал о будущем сербского футболиста.

— Летом заканчивается арендное соглашение с «Нижним Новгородом», а контракт с «Сочи» будет действовать еще два года, — цитирует Синькова «РБ Спорт». — Плюс недели три назад Миладинович получил российский паспорт и летом уже не будет считаться легионером, хотя в современности это не очень сильно скажется. Летом он вернется в «Сочи».

— «Нижний» не пытался продлить аренду?
— «Сочи» хочет его вернуть. И с «Нижним» непонятная ситуация. Парень не понимает до конца, почему получает так мало игрового времени в этом сезоне. Это внутренняя кухня клуба, не хотел бы говорить на данную тему.

— Есть предложения от других клубов?
— У него действующий контракт с «Сочи». Иван ездил в аренду, она оказалась не совсем удачной. Он получил травму, потом непонятное отношение к нему тренерского штаба. Все им на тренировках довольны, но парень почему-то не так часто играет, как того хотелось бы. Думаю, он уже ждет, когда сможет вернуться назад.

Миладинович, арендованный у «Сочи», в этом сезоне провел за «Нижний Новгород» 11 матчей. В прошлом сезоне, 27-летний защитник сыграл за сочинский клуб 24 матча и забил один гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-miladinovicha-letom-ivan-vernetsya-v-sochi-on-poluchil-rossijskij-pasport-i-ne-budet-schitat-sya-legionerom/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Краснодар
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26%

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ЦСКА 1
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Иван Миладинович
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