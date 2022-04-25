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Сегодня, 18:06

Хакими может покинуть «ПСЖ». У защитника плохие взаимоотношения с южноамериканцами в клубе

«ПСЖ» может продать Хакими
Читать «СЭ» в

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может покинуть клуб, сообщает RMC Sport.

По данным источника, у 23-летнего марокканца не очень хорошие взаимоотношения с одноклубниками из Южной Америки. Помимо этого, защитник поддерживает Киллиана Мбаппе в его потенциальном решении уйти в «Реал».

Хакими перешел в «ПСЖ» из «Интера» летом 2021 года за 67 миллионов евро. Контракт футболиста действует до июня 2026 года.

В текущем сезоне он провел за парижан 37 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
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Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
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Матч завершен

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ТБ 1.5

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Обе забьют - да

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