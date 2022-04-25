Хакими может покинуть «ПСЖ». У защитника плохие взаимоотношения с южноамериканцами в клубе

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может покинуть клуб, сообщает RMC Sport.

По данным источника, у 23-летнего марокканца не очень хорошие взаимоотношения с одноклубниками из Южной Америки. Помимо этого, защитник поддерживает Киллиана Мбаппе в его потенциальном решении уйти в «Реал».

Хакими перешел в «ПСЖ» из «Интера» летом 2021 года за 67 миллионов евро. Контракт футболиста действует до июня 2026 года.

В текущем сезоне он провел за парижан 37 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.