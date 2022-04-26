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Сегодня, 04:22

«Боруссия» интересуется Бенсебаини из Гладбаха

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего алжирца претендует дортмундская «Боруссия». Дортмундцы провели предварительные переговоры, на которых предложили за игрока 17 млн евро и контракт до 2026 года.

В текущем сезоне Бенсебаини провел 21 матч за «Боруссию», в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 млн евро.

Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Боруссия (Дортмунд)
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