«Боруссия» интересуется Бенсебаини из Гладбаха

Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего алжирца претендует дортмундская «Боруссия». Дортмундцы провели предварительные переговоры, на которых предложили за игрока 17 млн евро и контракт до 2026 года.

В текущем сезоне Бенсебаини провел 21 матч за «Боруссию», в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 млн евро.