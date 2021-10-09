Агент Йовича работает над уходом игрока из «Реала», «Интер» может арендовать его зимой
Форвард «Реала» Лука Йович может покинуть мадридский клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, агент 23-летнего серба работает над уходом игрока из «Реала» в зимнее трансферное окно. При этом «Интер» заинтересован в аренде форварда в январе.
В текущем сезоне Йович провел 5 матчей за «Реал», в которых отметился результативной передачей. Вторую половину сезона-2020/21 серб провел в «Айнтрахте», забив 4 гола в 18 матчах бундеслиги.
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