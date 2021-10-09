Бывший генеральный директор «Ювентуса» рассказал, что клуб мог подписать Холанна за 2 миллиона евро

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал, что клуб мог подписать нынешнего форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Одно моих самых больших сожалений — срыв сделки по Холанну. В тот момент я был генеральным директором «Ювентуса», у нас была возможность заплатить за него «Мольде» 2 миллиона евро. Сейчас невозможно представить Эрлина в чемпионате Италии. Ни у одного из итальянских клубов нет шансов подписать его следующим летом», — приводит Goal слова Маротты.

В январе 2019 года Холанн перешел из «Мольде» в «Зальцбург» за 8 миллионов евро, годом позднее «Боруссия» купила форварда у австрийской команды за 20 миллионов евро. В сезоне-2021/22 норвежец провел 8 матчей за немецкий клуб, на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 150 миллионов евро.