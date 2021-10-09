Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Бывший генеральный директор «Ювентуса» рассказал, что клуб мог подписать Холанна за 2 миллиона евро

10:27
Теги:

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал, что клуб мог подписать нынешнего форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Одно моих самых больших сожалений — срыв сделки по Холанну. В тот момент я был генеральным директором «Ювентуса», у нас была возможность заплатить за него «Мольде» 2 миллиона евро. Сейчас невозможно представить Эрлина в чемпионате Италии. Ни у одного из итальянских клубов нет шансов подписать его следующим летом», — приводит Goal слова Маротты.

В январе 2019 года Холанн перешел из «Мольде» в «Зальцбург» за 8 миллионов евро, годом позднее «Боруссия» купила форварда у австрийской команды за 20 миллионов евро. В сезоне-2021/22 норвежец провел 8 матчей за немецкий клуб, на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 150 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/de/meldungen/erling-haaland-juventus-turin-marotta-inter-mailand-bvb/1p1mwodyxk7bd10qz2wgfzsa7d

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также
10 эффективных упражнений с фитнес-резинкой для женщин дома
1
0