«Манчестер Юнайтед» не делал предложение «Интеру» по Брозовичу
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович останется в миланском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, «Интер» работает над продлением контракта с 28-летним хорватом. Ожидается, что руководство клуба встретится с игроком на следующей неделе. При этом интерес «Манчестер Юнайтед» к хавбеку оказался слухом.
Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 9 матчей, на его счету 1 результативная передача. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.
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