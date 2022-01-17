Агент Вагнера Лав рассказал, мог ли нападающий вернуться в ЦСКА

Агент бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лав Эвандро Феррейра рассказал «СЭ», была ли возможность у футболиста вернуться в армейский клуб.

Новой командой бразильца стал датский «Мидтьюлланн».

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий выступал за возвращение бразильского нападающего.

«У нас не было контактов с ЦСКА. Мы не общались ни с каким из российских клубов», — сказал Феррейра «СЭ».

Вагнер Лав известен по выступлениям за московский ЦСКА, за который выступал большую часть своей карьеры — с 2004 по 2012 год.