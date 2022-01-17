Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 09:26

Агент Вагнера Лав рассказал, мог ли нападающий вернуться в ЦСКА

Данил Алешин
Корреспондент
Вагнер Лав.
Фото Instagram

Агент бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лав Эвандро Феррейра рассказал «СЭ», была ли возможность у футболиста вернуться в армейский клуб.

Новой командой бразильца стал датский «Мидтьюлланн».

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий выступал за возвращение бразильского нападающего.

«У нас не было контактов с ЦСКА. Мы не общались ни с каким из российских клубов», — сказал Феррейра «СЭ».

Вагнер Лав известен по выступлениям за московский ЦСКА, за который выступал большую часть своей карьеры — с 2004 по 2012 год.

Вагнер Лав
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лацио» и «Кальяри» интересуются Лападулой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости