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Сегодня, 05:16

«Манчестер Юнайтед» интересуется Макгинном из «Астон Виллы»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, на 27-летнего шотландца претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы хотят приобрести игрока в летнее трансферное окно. Летом сообщалось, что Макгинном интересуется «Ливерпуль».

В текущем сезоне Макгинн провел 17 матчей в АПЛ, в которых он забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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