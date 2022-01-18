«Манчестер Юнайтед» интересуется Макгинном из «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, на 27-летнего шотландца претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы хотят приобрести игрока в летнее трансферное окно. Летом сообщалось, что Макгинном интересуется «Ливерпуль».

В текущем сезоне Макгинн провел 17 матчей в АПЛ, в которых он забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.