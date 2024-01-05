Агент Москвичева отреагировал на возможную аренду вратаря «Зенита» в «Динамо» из Махачкалы

Агент вратаря «Зенита» Богдана Москвичева Василий Голяна отреагировал на возможную аренду его подопечного в «Динамо» из Махачкалы.

«Были предварительные разговоры с Махачкалой относительно Богдана, но предметных переговоров пока нет. По моей информации, пока Богдан собирается на сбор с первой командой «Зенита», — приводит слова Голяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Москвичев сыграл 13 матчей в Молодежной футбольной лиге за дубль «Зенита» и пропустил 13 голов. Действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми действует до лета 2026 года.