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Сегодня, 13:53

Агент Москвичева отреагировал на возможную аренду вратаря «Зенита» в «Динамо» из Махачкалы

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Агент вратаря «Зенита» Богдана Москвичева Василий Голяна отреагировал на возможную аренду его подопечного в «Динамо» из Махачкалы.

«Были предварительные разговоры с Махачкалой относительно Богдана, но предметных переговоров пока нет. По моей информации, пока Богдан собирается на сбор с первой командой «Зенита», — приводит слова Голяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Москвичев сыграл 13 матчей в Молодежной футбольной лиге за дубль «Зенита» и пропустил 13 голов. Действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми действует до лета 2026 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Махачкала)
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