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Сегодня, 11:10

Радченко объяснил переход Педро в «Зенит»: «У клуба стоят конкретные задачи, которые нужно выполнить»

Радченко объяснил переход Педро в «Зенит»
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» переход нападающего «Коринтианса» Педро в «Зенит».

«Стоит ли «Зениту» давать больше шансов своим воспитанникам? У «Зенита» есть очень хорошие молодые игроки. Но в данной конкретной ситуации, когда до конца осталось не очень много времени, конкурировать молодому игроку с футболистами основы и даже скамейки запасных, которая есть у «Зенита», очень непросто. Знаю по себе это. Молодого игрока нужно правильно доводить до основного состава. А у «Зенита» стоят конкретные задачи, которые нужно выполнить. Я думаю, поэтому такие трансферы и происходят», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

17-летний бразилец присоединится к «Зениту» 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях перед возобновлением сезона.

Педро является воспитанником «Коринтианса». На его счету 1 гол в 21 матче за бразильский клуб. 5 февраля форварду исполнится 18 лет.

Дмитрий Радченко
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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