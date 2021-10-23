Революция в европейском футболе до сих пор возможна.

Инициаторы действуют открыто

Вы думали, идея создания Суперлиги умерла? Это не так. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» все еще не вышли из проекта. Более того, они разрабатывают новую концепцию после весеннего провала. Кратко напомним основные вехи:

— в середине апреля 12 клубов объявили о создании нового футбольного турнира — Европейской Суперлиги. В их числе были «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

— турнир должен был стартовать уже в 2021 году. Клубы продавили идею в обход УЕФА, который грозил исключить основателей из Лиги чемпионов.

— Суперлигу резко раскритиковали, и под давлением общественности 9 из 12 клубов покинули проект спустя несколько дней после запуска.

Однако спустя полгода Суперлига все еще жива. Хотя не все это понимают. The Athletic провел анонимное голосование среди десятков европейских клубов. Им был задан простой вопрос: «Когда, на ваш взгляд, вернется Суперлига?» 18 процентов ответили, что никогда. 54 процента считают, что она еще вернется.

Да, проект быстро сдулся в апреле, но его инициаторы не изменили своего мнения. Патроны «Ювентуса» и «Реала» Андреа Аньелли и Флорентино Перес все еще уверены, что Лига чемпионов мешает топ-клубам зарабатывать больше, а УЕФА наживается на участии грандов в своих турнирах. Так же считает и президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Недавно он открыто заявил в интервью Sport: «Проект Суперлиги не задвинут. Наоборот, он жив, и ведется открытый диалог со всеми людьми, работающими над ним. «Юве», «Реал» и «Барселона» все еще тут, мы регулярно выигрываем судебные дела. Мы все еще ищем идеальную формулу более привлекательного соревнования. Турнир должен стать более привлекательным. Помимо этого, он должен быть открытым — команды должны вылетать и выходить в дивизион выше. Мы не закрываем дверь и для УЕФА, пусть он и с самого начала действует агрессивно».

Нужна поддержка топ-клубов АПЛ

Намерения трех клубов-инициаторов ясны. «Реал», «Барса» и «Ювентус» теряют влияние в Европе, их долги растут. У каталонцев они гигантские — более миллиарда евро. Из-за этого сине-гранатовые даже не смогли подписать новый контракт с Месси и только в бессилии наблюдали за тем, как легенда клуба бесплатно переходит в «ПСЖ». Для «Барселоны» это показательный аргумент в борьбе с существующей финансовой системой.

Однако всем понятно, что элитного соревнования из трех клубов быть не может. И инициаторам создания Суперлиги необходима подпитка из АПЛ — самой могущественной лиги планеты. The Athletic подчеркивает, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» активно поддерживали идею Суперлиги, «Арсенал» и «Тоттенхэм» видели в ней преимущества, а «Челси» и «Манчестер Сити» просто предпочли примкнуть к большинству топ-клубов, а не оставаться в стороне. Но в итоге все шестеро вышли из проекта.

Тем не менее, создатели Суперлиги все еще рассчитывают заново завлечь к себе клубы АПЛ. Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер до сих пор увлечен идеей и, как сообщается, рассорился с «Манчестер Сити» после последних событий. Кроме того, топ-клубы Англии сильно удивились выдвижению генерального директора «Сити» Феррана Сориано в Ассоциацию европейских клубов.

«Ювентус», «Реал» и «Барса» понимают, что многомиллиардные телевизионные и спонсорские контракты АПЛ увеличивают их отставание от английских клубов. Если их удастся убедить, то будет гораздо легче уговорить остальные клубы. Другой вопрос, что как раз в Англии сильное оппозиционное лобби: болельщики там в основном консервативны, мало кто поддерживает бизнес-модели современного футбола. Напомним, весной фанаты сорвали матч «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» — они протестовали, окружили «Олд Траффорд» и даже проникли на поле. Помимо болельщиков, против Суперлиги резко высказывался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — считается, что именно его угрозы клубам АПЛ подорвали проект.

Потенциальный раскол

На сегодня все выглядит так, будто английские клубы не будут участвовать в Суперлиге. Французских и немецких команд в проекте не было изначально, а «Бавария» была и остается чуть ли не предводителем оппозиционеров Суперлиги. Кажется, что и самого турнира не будет: если нет команд, то некому и играть.

Однако все гораздо сложнее. Новый турнир все еще могут создать, но многое будет зависеть от постановления Европейского суда — в 2022 году он рассмотрит дело Суперлиги и решит, злоупотребляет ли УЕФА своим доминирующим положением. На повестке стоит глобальный вопрос: могут ли спортивные организации на законных основаниях блокировать предлагаемые соревнования в соответствии с европейским законодательством. Если Европейский суд вынесет решение в пользу создателей Суперлиги, то возможен настоящий раскол.

В этом случае «Ювентус», «Реал», «Барселона» и примкнувшие к ним клубы получат право фактически создать аналог Лиги чемпионов. Суперлига будет проводиться параллельно с ней и, очевидно, в турнирах будут участвовать разные клубы. Играть команды тоже будут посреди недели, да и УЕФА не позволит «клубам-повстанцам» участвовать в своих соревнованиях. Останется решить, какие именно клубы поддадутся искушению примкнуть к Суперлиге. Нет сомнений, что потенциальным новичкам за участие будут предлагать солидные бонусы. Деньги есть — весной Bloomberg писал, что банк JPMorgan планировал выделить клубам-учредителям Суперлиги 3,5 миллиарда евро.

Источники The Athletic считают, что к проекту могут присоединиться клубы, доходы которых не позволяют им конкурировать с богатейшими командами Европы: «Эти же клубы чувствуют, что переросли национальную лигу, однако ничего не добились в Лиге чемпионов. Пока нет четких ответов на вопрос, какие именно команды могут попасть в Суперлигу, но среди них могут быть клубы из Шотландия, Турции и Украины, а также, возможно, Португалии, Бельгии, Нидерландов и даже России».

Формат Суперлиги

Основной претензией к инициаторам идеи турнира была его изолированность. Сообщалось, что в Суперлиге все клубы будут играть постоянно — как в НХЛ или НБА. Такой подход обезопасил бы всех участников проекта — каждый год они бы получали стабильный заработок от Суперлиги и не боялись того, что не попадут в нее, как в Лигу чемпионов.

Теперь турнир хотят сделать открытым и многоступенчатым: 20 клубов в первой лиге, еще 40 клубов (разбитых на две группы по 20) во второй, еще 80 клубов (разбитых на четыре группы по 20) в третьей. Всего — 140 команд. Сейчас многие клубы проводят лишь 6-8 еврокубковых матчей за сезон, а по этой формуле они гарантированно будут играть в Европе едва ли не каждую неделю.

Конечно, и эта модель не без изъянов. Если Суперлига не смогла продавить турнир с 12 топ-клубами, то как она сможет сделать это со 140 командами? Встает вопрос и о целесообразности названия. Сейчас в районе 140 места в рейтинге УЕФА находятся хорватские «Хайдук» и «Осиек», литовский «Жальгирис» и словенская «Олимпия». Разве турнир с участием таких команд может называться Суперлигой? К тому же, стопроцентно будут те, кто откажется от нового проекта, а значит придется добирать клубы из третьесортных чемпионатов.

Нужно признать, что в нашем мире продать можно что угодно. Главное — правильно подать. Ключевой причиной провала Суперлиги в апреле стала именно грубая и ничем не подкрепленная подача турнира. Его создатели думали, что достаточно просто объявить о старте соревнования, переполненного грандами, и все с радостью его воспримут. Коммуникационную ошибку осознают и в Суперлиге — если перезапуск состоится, то он будет верно оформлен и представлен публике.

Остается ждать решения Европейского суда. Если УЕФА проиграет дело, то революция очень реальна.