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Суперлига сдалась. Английские клубы извинились, фанаты празднуют

Анастасия Рацкевич
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Сегодня, 09:00
Болельщики «Челси» остановили автобус команды перед игрой в АПЛ и дождались новостей о выходе из Суперлиги. Фото AFP
Болельщики «Челси» остановили автобус команды перед игрой в АПЛ и дождались новостей о выходе из Суперлиги. Фото AFP
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Суперлига приняла решение приостановить обсуждение проекта. Во вторник, 20 апреля, шесть английских клубов отказались от участия в проекте.
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Решение организаторов Суперлиги

О запуске Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. В итоге 6 английских клубов отказались от участия в проекте. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание. В ночь на 21 апреля было обнародовано решение о приостановке проекта.

«Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус европейского футбола должен измениться. Мы предлагаем новый европейский конкурс, потому что существующая система не работает. Наше предложение направлено на то, чтобы позволить спорту развиваться, генерируя ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды, в том числе помогая преодолеть финансовые трудности, испытываемые всем футбольным сообществом в результате пандемии. Это также обеспечило бы существенное увеличение солидарных выплат всем заинтересованным сторонам в футболе. Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам, как это было продемонстрировано сегодня решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим наиболее подходящие шаги по изменению проекта, всегда имея в виду наши цели предложить болельщикам наилучший возможный опыт при одновременном увеличении солидарных выплат для всего футбольного сообщества», — опубликовал в Twitter пресс-релиз Суперлиги журналист Роб Харрис.

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Как объяснились английские клубы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) убедил английские клубы отказаться от участия в Суперлиге. По информации Mundo Deportivo, организация предложила командам АПЛ за отказ от участия в проекте значительную сумму денег.

«Манчестер Сити» первым заявил о выходе из состава участников футбольной Суперлиги на своем официальном сайте: «Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально начал процедуру выхода из состава участников Европейской Суперлиги».

«Арсенала» принес извинения и опубликовал на сайте обращение к болельщикам: «Мы совершили ошибку и приносим извинения за нее. Знаем, что потребуется время, чтобы восстановить ваше доверие, но позвольте нам прояснить, что решение стать частью Суперлиги было вызвано желанием защитить клуб, который вы любите, и поддержать любимую игру за счет большей солидарности и финансовой стабильности».

«Мы можем подтвердить, что официально начали процедуру выхода из группы, разрабатывающей проект европейской Суперлиги», — подтвердил «Тоттенхэм» и привел на сайте извинения клубногом босса Даниэла Леви.

Похожее заявление последовало от «Ливерпуля»: «Клуб может подтвердить, что наше участие в проекте по созданию европейской Суперлиги было прекращено».

«Мы не будем участвовать в европейской Суперлиге», — подтвердил «МЮ».

Последним из английских клубов заявление сделал «Челси». Информация об этом появилась во вторник, 20 апреля, но клуб официально ее подтвердил позже остальных.

«Как сообщалось ранее этим вечером, «Челси» может подтвердить, что начал формальные процедуры выхода из состава группы, разрабатывающей европейскую Суперлигу. Присоединившись к группе в конце прошлой недели, у нас было время полностью обдумать этот вопрос и мы решили, что наше дальнейшее участие в этих планах не будет в интересах клуба, болельщиков и футбольного сообщества в целом», — говорится в сообщении.

Первая реакция и мемы

Болельщики «Челси» радостно восприняли новость о том, что клуб отказался от участия в проекте европейской Суперлиги. Болельщики во вторник блокировали автобус команды перед матчем АПЛ, а после хороших новостей начали скандировать «Мы спасли футбол».

«Спартак» отреагировал на решение английских клубов отказаться от участия в проекте по созданию европейской Суперлиги, отметив, что никто не будет скучать по данному турниру.

«Европейская Суперлига. 19.04.21 — 20.04.21. Вы не будете скучать», — говорится в сообщении на англоязычной странице «Спартака» в Twitter.

«Авангард» после поражения от ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина выступил с обращением к футбольным клубам, решившим создать Суперлигу.

«Обращаемся к «Реалу», «Челси» и другим клубам из Суперлиги: мы, конечно, тоже расстроились сегодня из-за поражения, но чего ж вы так резко реагируете, сразу и закрывать. Счет в серии только 1-1, впереди два домашних матча в Балашихе, не вешать нос!» — говорится в сообщении в Twitter клуба.

Пользователи сети также не смогли пройти мимо темы Суперлиги.

«Что осталось от Суперлиги».

«Быстрое обновление Суперлиги».

«И правда».

«Битва за футбол».

Клубы, которые сказали Суперлиге «Нет».

@ben.34110

##boycottsuperleague ##football ##viral ##endchampionsleague ##pourtoi ##foryou

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«Как выглядит объяснение ситуации с Суперлигой своей девушке».

УЕФА прямо сейчас (имеется в виду, после информации о приостановке проекта Суперлиги.

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