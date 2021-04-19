В УЕФА пока не приняли решение по участию основателей Суперлиги в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что будет с клубами, которые вошли в Суперлигу.

«Что будет с теми клубами, кто вошел в Суперлигу, но пока остается в Лиге чемпионов и Лиге Европы? Это пока непонятно. Проинформируем вас позднее», - сказал Чеферин.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о создании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позже. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

(Александр Бобров)