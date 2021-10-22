В Суперлиге могут сыграть 140 команд, включая клубы из России

Появились новые детали возможного перезапуска европейской Суперлиги, в которой смогут дополнительно принять участие ряд известных клубов, включая российские. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, основатели турнира ведут работу над привлечением наиболее медийных клубов, которые доминируют в национальных первенствах, но не добиваются успеха в Лиге чемпионов.

Сообщается, что речь идет о лигах России, Португалии, Нидерландов, Турции, Шотландии и Украины.

Напомним, что один из факторов, смутивших общественность после создания Суперлиги, была идея с 15 постоянными членами турнира, вне зависимости от выступлений.

После перезапуска Суперлиги, турнир может стать более открытым. Вместо одной закрытой лиги может быть создана несколько лиг.

Одной из идей является создание несколько дивизионов по 20 команд: высший уровень, две подгруппы второго уровня, а также третий уровень с четырьмя подгруппами. В общей сложности в турнире могут сыграть 140 клубов с системой повышения и понижения в классе.

19 апреля 2021-го английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».