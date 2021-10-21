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16 из 27 стран Евросоюза официально выступили против Суперлиги

13:34
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Большинство стран Европейского союза выступили против проекта европейской Суперлиги, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 16 из 27 стран в письменном виде уведомили об этом Суд Евросоюза.

Отмечается, что в число противников проекта вошли Испания и Италия — страны, где базируются «Барселона», «Реал» и «Ювентус», заявившие о своей приверженности идее Суперлиги.

Отмечается, что вскоре против проекта выступит Германия.

19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12439918/european-super-league-over-half-of-eu-countries-formally-oppose-botched-project

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