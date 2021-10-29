Аньелли о Суперлиге: «Я не собираюсь сдаваться. Система нуждается в изменениях»
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли вновь высказался о проекте европейской Суперлиги.
«Мы ждем решения Европейского суда, — приводит слова Аньелли Football Italia. — Суперлига была проектом, где 12 клубов признали — футбол не хочет меняться, чтобы сохранить политический класс, который хочет только нажиться. Я не собираюсь сдаваться. Система нуждается в изменениях. «Ювентус» хочет быть частью новой системы».
19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании европейской Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
Ранее сообщалось, что 16 из 27 стран Европейского союза выступили против проекта Суперлиги.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/agnelli-reveals-his-only-regret-about-ronaldo/
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