Аньелли о Суперлиге: «Я не собираюсь сдаваться. Система нуждается в изменениях»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли вновь высказался о проекте европейской Суперлиги.

«Мы ждем решения Европейского суда, — приводит слова Аньелли Football Italia. — Суперлига была проектом, где 12 клубов признали — футбол не хочет меняться, чтобы сохранить политический класс, который хочет только нажиться. Я не собираюсь сдаваться. Система нуждается в изменениях. «Ювентус» хочет быть частью новой системы».

19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании европейской Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что 16 из 27 стран Европейского союза выступили против проекта Суперлиги.