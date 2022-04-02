«У «ПСЖ» и «Манчестер Сити» есть печатный станок, и мы боремся против этого». Лапорта — о создании Суперлиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о возрождении Суперлиги.

«Мы продолжаем, продвигаем проект вместе с Флорентино Пересом, с которым я часто общаюсь. Это способ спасти европейский футбол. Очевидно, что мы должны вписать проект в рамки европейского футбола, не разрушая при этом национальные лиги. Они имеют фундаментальное значение для нас.

Мы не можем допустить, чтобы европейский футбол оказался в руках государств, не входящих в Евросоюз. Понятно, что у «ПСЖ» и «Манчестер Сити» есть печатный станок, и мы боремся против этого. Нас поддерживают не только три клуба, но и те, что хранят молчание", — цитирует Лапорту Marca.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.