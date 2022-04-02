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«У «ПСЖ» и «Манчестер Сити» есть печатный станок, и мы боремся против этого». Лапорта — о создании Суперлиги

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о возрождении Суперлиги.

«Мы продолжаем, продвигаем проект вместе с Флорентино Пересом, с которым я часто общаюсь. Это способ спасти европейский футбол. Очевидно, что мы должны вписать проект в рамки европейского футбола, не разрушая при этом национальные лиги. Они имеют фундаментальное значение для нас.

Мы не можем допустить, чтобы европейский футбол оказался в руках государств, не входящих в Евросоюз. Понятно, что у «ПСЖ» и «Манчестер Сити» есть печатный станок, и мы боремся против этого. Нас поддерживают не только три клуба, но и те, что хранят молчание", — цитирует Лапорту Marca.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/04/02/6247e829e2704eff328b458f.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
ФК Барселона
Жоан Лапорта
Флорентино Перес
2
0

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