Главный тренер «Челси» прокомментировал информацию о том, что лондонский клуб вошел в Суперлигу.

«Я узнал о присоединении к Суперлиге только вчера. Я пришел в «Челси», чтобы соревноваться в самых сложных турнирах. Я являюсь частью этого клуба и верб, что руководство «Челси» принимает правильные решения. Думаю, пока рано судить обо всем. Моя обязанность — тренировать команду, быть сосредоточенным на своей работе», — цитирует Тухеля Football.London.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.