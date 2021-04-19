«Бавария» и дортмундская «Боруссия» отказались от участия в Евролиге
Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что «Бавария» не планирует присоединяться к числу участников Евролиги.
«Оба немецких клуба, представляющие Германию в правлении Европейской ассоциации клубов (ECA), «Бавария» и «Боруссия», полностью солидарны в вопросе участия в европейской Суперлиге», — цитирует Ватцке официальный сайт клуба.
Ранее Немецкая футбольная лига выступила против создания Суперлиги. При этом сообщалось, что состав участников турнира может пополнить «Лейпциг». Кроме того, ежегодно в этом соревновании будут участвовать как минимум два клуба из Франции.
В Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Позже к ним должны присоединиться еще восемь клубов.
Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес. Ожидается, что новый турнир начнется в августе 2021 года. При этом при вступлении в Суперлигу клуб получит 350 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.bvb.de/News/Uebersicht/Stellungnahme-zur-Diskussion-um-die-Einfuehrung-einer-Super-League
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