Стивен Фрай о Суперлиге: «Они объединили всю Европу на почве отвращения к подобной жадности»
16:56
Британский актер и писатель Стивен Фрай поделился мнением о создании нового турнира – Суперлиги.
«Шесть футбольных клубов добились того, чего ни один политик или общественный деятель не смог сделать в эти времени раскола и вражды. Они объединили всю разделенную нацию, и даже всю Европу - все объединились в отвращении к подобной жадности и глупости», — написал Фрай в Twitter.
В ночь с 18 на 19 апреля 12 клубов объявили о создании Суперлиги. В число организаторов нового турнира вошли «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позже. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.
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