Экс-президент «Спартака» Червиченко назвал полной дуростью создание Суперлиги

Экс-президент «Спартака» и «Химок» в разговоре с «СЭ» Андрей Червиченко поделился мнением о создании футбольной Суперлиги, которая может заменить собой существующий формат еврокубков.

«Какая-то очень провокационная и сырая вещь. Что будут делать игроки, которые заиграны за участников этой Суперлиги, а потом не будут им подходить. Они что, останутся безработными? Игроки — не самые умные люди, кто-то это поймет, кто-то нет. Лишать европейский футбол 200 лучших футболистов — неправильно. Это полная дурость, а не шаг вперед. Для мирового футбола это поганая реформа», — сказал Червиченко «СЭ».

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Европейской Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

(Владимир Пушкарев)