Президент УЕФА назвал футболистов заложниками жадных владельцев 12 основателей Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин обратился к создателям Суперлиги.

О создании нового клубного турнира заявили: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

— Может, сегодня «Астон Вилла» — большой клуб, а не «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед», — сказал Чеферин. — Сохранить эти 12 команд в чемпионатах их стран? А вы уверены, что они будут выставлять одинаково сильные команды в Суперлиге и чемпионатах? Может, они используют юношеские команды или вторые составы.

— Что я хотел бы сказать тренерам и футболистам, которые оказались в роли заложников в этих 12 клубах и, возможно, не знают, как теперь поступить? Я отношусь к ним с уважением, — подчеркнул глава УЕФА. — Отношусь к ним как к людям, которые оказались в футболе не ради денег. Скажите «нет» этим жадным людям, которые возглавляют ваши клубы!

Задумайтесь все! Обращаюсь к тем, кто заявил о создании Суперлиги. Футбол существует для всех. Он часть нашей культуры. Это не инструмент для зарабатывания денег. Не понимаю, у вас же и так много денег, но вы хотите больше, больше и больше. Футбол — часть нашей истории, клубы — часть нашей истории. Болельщики против Суперлиги, как вы можете не обращать внимания на болельщиков?

(Александр Бобров)