Тен Хаг об участии «МЮ» в cуперлиге: «Меня устраивает нынешняя структура, но всегда будут инициативы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о суперлиге.

«Другие люди в клубе изучат это и сообщат мне, если придет время и надо будет принимать какие-то решения. Но решение остается за клубом. Я считаю нынешнюю структуру хорошей, но всегда будут инициативы, чтобы улучшить ее, чтобы сделать футбол лучше, такова жизнь. Люди всегда хотят построить что-то лучшее, и это хорошо. Если это идет на пользу футболу, то это всегда хорошо», — приводит слова тен Хага BBC.

Ранее Бернд Рейхарт, генеральный директор компании A22, которая занимается созданием футбольной суперлиги, представил новый формат турнира. Затем клубы АПЛ заявили, что не хотят участвовать в новом турнире.