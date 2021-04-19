Семин высказался по поводу создания Суперлиги

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Суперлига негативно скажется на мировом футболе.

«Я негативно отношусь к этому решению, потому что футбол во всем мире принадлежит болельщикам. Их более 4 млрд, но их никто не спросил, когда всего 15 человек принимали решение. На мой взгляд, это плохой проект для развития всего мирового футбола, это отразится не лучшим образом в том числе и на российском футболе. Думаю, что УЕФА примет свое решение. В определении этой лиги нет спортивного принципа», — цитирует Семина ТАСС.

Ранее РПЛ также выступила против создания Суперлиги.