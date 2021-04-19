Семин высказался по поводу создания Суперлиги
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Суперлига негативно скажется на мировом футболе.
«Я негативно отношусь к этому решению, потому что футбол во всем мире принадлежит болельщикам. Их более 4 млрд, но их никто не спросил, когда всего 15 человек принимали решение. На мой взгляд, это плохой проект для развития всего мирового футбола, это отразится не лучшим образом в том числе и на российском футболе. Думаю, что УЕФА примет свое решение. В определении этой лиги нет спортивного принципа», — цитирует Семина ТАСС.
Ранее РПЛ также выступила против создания Суперлиги.
В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года. УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков и национальных первенств.
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