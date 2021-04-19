Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о создании футбольной Суперлиги, которая заменит собой существующий формат еврокубков.

«Конечно, потеря топ-клубов очень скажется на зрелищности матчей. Если смотреть с позиции болельщика, то я бы оставил все как есть. Такая лига не нужна. Это будет закрытое золотое общество. Доступ туда открыт будет только избранным, это ударит по футболу. У команд, которые не будут участвовать в этом турнире могут быть большие финансовые потери. Внутренние чемпионаты тоже не уйдут в плюс от создания такого турнира», — сказал Онопко «СЭ».

Также Онопко считает, что футбол давно превратился в шоу.

«Футбол, по большому счету, давно превратился в шоу. Сейчас основная цель всех боссов — заработать. Они для этого и вкладывают деньги. В Европе все зарабатывают деньги, кроме России. Нам этому надо учиться», — добавил Онопко.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

(Владимир Пушкарев)