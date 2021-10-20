Руководители Суперлиги подготовили усовершенствованный план турнира

Руководители европейской Суперлиги разработали усовершенствованный план проведения турнира, сообщает The Sun.

По информации источника, ключевым изменением является то, что команды будут разбиты на две лиги: высшую и низшую, в каждой из которых будет по 20 участников.

При этом турнир будет открыт для всех европейских клубов, а не только для постоянных участников.

19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.