Правительство Испании выступило против Суперлиги, направив письмо в Суд Европейского союза

Правительство Испании выступило против проекта европейской Суперлиги, сообщает Marca.

По информации источника, королевство поддержало УЕФА, чемпионат Испании и Федерацию футбола Испании в борьбе с Суперлигой, направив письмо в Суд Европейского союза.

Напомним, что УЕФА отказался от дела против основателей турнира, а также от денежных требований к вышедшим из лиги командам.

Ранее «Барселона», «Реал» и «Ювентус» заявили о своей приверженности идее европейской Суперлиги.