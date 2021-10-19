Правительство Испании выступило против Суперлиги, направив письмо в Суд Европейского союза
13:58
Правительство Испании выступило против проекта европейской Суперлиги, сообщает Marca.
По информации источника, королевство поддержало УЕФА, чемпионат Испании и Федерацию футбола Испании в борьбе с Суперлигой, направив письмо в Суд Европейского союза.
Напомним, что УЕФА отказался от дела против основателей турнира, а также от денежных требований к вышедшим из лиги командам.
Ранее «Барселона», «Реал» и «Ювентус» заявили о своей приверженности идее европейской Суперлиги.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/2021/10/19/616e9570268e3efb4b8b4574.html
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