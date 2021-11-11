Проект Суперлиги пытались продвинуть путем интернет-атак в соцсетях

Президент «Реала» Флорентино Перес пытался продвинуть проект европейской Суперлиги путем интернет-атак в социальных сетях, сообщает Marca со ссылкой на Digital Pandemia.

По информации источника, в социальных сетях была искусственно создана активность в поддержку Суперлиги.

Тысячи аккаунтов без подписчиков и подписок публиковали сообщения с хештегами в поддержку нового турнира. При этом примерно половина записей о Суперлиге в «Твиттере» была размещена аккаунтами без подписчиков и подписок.

Отмечается, что интернет-атака была направлена также на дискредитацию президента УЕФА Александера Чеферина, публично критиковавшего проект Суперлиги. В соцсетях регулярно появлялись публикации с критикой Чеферина.

19 апреля 2021-го английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».